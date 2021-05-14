У Чернігівській області спалах ботулізму: зафіксували першу смерть

Причиною захворювання жінки стало вживання риби в'яленої непатраної власного приготування. Даний випадок захворювання підтверджено лабораторією ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України".

"Всього в області зареєстровано шість підтверджених випадків захворювання на ботулізм, одна людина померла", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.

Надалі з'являється порушення зору - двоїння предметів, важкість читання, пов'язане з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок і розлад ковтання.