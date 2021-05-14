У Чернігівській області спалах ботулізму: зафіксували першу смерть

У Чернігові зафіксували летальний випадок від ботулізма. Померла 38-річна жінка.
Причиною захворювання жінки стало вживання риби в'яленої непатраної власного приготування. Даний випадок захворювання підтверджено лабораторією ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України".
"Всього в області зареєстровано шість підтверджених випадків захворювання на ботулізм, одна людина померла", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.
Надалі з'являється порушення зору - двоїння предметів, важкість читання, пов'язане з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок і розлад ковтання.
Раніше РБК-Україна писало, що у Чернігівській області троє людей потрапили в лікарні з ботулізмом. Причина захворювання в усіх випадках - риба в'ялена непатрана.
Нагадаємо, у Харківській області виявили ботулізм у двох жінок, які вживали в їжу в'ялену рибу.