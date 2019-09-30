У Чернігівській області водій намагався прорвати кордон з Білоруссю

Фото: наїзд на пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

В результаті пошкоджено інфраструктура пункту пропуску

У пункті пропуску "Славутич" водій Ford зробив спробу прориву державного кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що водій рухався на виїзд з України і проігнорував вимоги прикордонного наряду про зупинку. Після цього правоохоронці застосували засіб примусової зупинки.

В результаті автомобіль наїхав на засіб примусової зупинки і захисну стійку комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин "Янтар". Значні ушкодження отримав і сам автомобіль.

"Водія, 30-річного громадянина України, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 202 "Порушення прикордонного режиму" КУпАП,, також стосовно нього складено та направлено до суду матеріали за статтями 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та 185 - 10 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника Державної прикордонної служби" КУпАП,", - додали у прес-службі.

Також у Держприкордонслужбі повідомили, що правопорушнику надали медичну допомогу.

"Звертаючи увагу на зовнішні ознаки вживання спиртного, його в супроводі співробітників Національної поліції, направлено до медичного закладу для огляду на стан сп'яніння", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що подія не вплинула на ритмічність роботи пункту пропуску.

Фото: наїзд на пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, на адміністративному кордоні з окупованих Кримом закривають для руху автомобілів контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак".

Повідомляється, що в зв'язку з реконструкцією пунктів пропуску з 23 вересня на КПВВ "Каланчак" буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів, машини будуть перенаправлятися на КПВВ "Чаплинка", який буде працювати в звичайному режимі.

РБК-Україна раніше повідомляло, що на адміністративному кордоні з Кримом почали будувати нові КПВВ. Очікується, що будівництво нових пропускних пунктів завершиться до 15 листопада.