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У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати російських окупантів за 17 днів війни

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Київ, Неділя 13 березня 2022 09:21
У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати російських окупантів за 17 днів війни Фото: російські військові втратили понад 12 тисяч осіб за 17 днів війни (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ за 15 день війни. Понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 12 тисяч осіб,
  • танків - 374,
  • бойових броньованих машин - 1226,
  • артилерійських систем - 140,
  • РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 62,
  • засоби ППО - 34,
  • літаків - 74,
  • вертольотів - 86,
  • автомобільної техніки - 600,
  • легкі швидкісні катери - 3,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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