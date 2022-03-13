У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати російських окупантів за 17 днів війни
Фото: російські військові втратили понад 12 тисяч осіб за 17 днів війни (Getty Images)
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ за 15 день війни. Понад 12 тисяч окупантів загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 тисяч осіб,
- танків - 374,
- бойових броньованих машин - 1226,
- артилерійських систем - 140,
- РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 62,
- засоби ППО - 34,
- літаків - 74,
- вертольотів - 86,
- автомобільної техніки - 600,
- легкі швидкісні катери - 3,
- цистерн з ПММ - 60,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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