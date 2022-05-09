ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернігівській області відремонтували частину доріг та влаштували тимчасові переправи

Новость на русском →
Понеділок 09 травня 2022 17:42
У Чернігівській області відремонтували частину доріг та влаштували тимчасові переправи Фото: у Чернігівській області відремонтували частину доріг та влаштували тимчасові переправи (t me)
Автор: Артем Горовенко

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області продовжує ремонт доріг, а також влаштовує тимчасові переправ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Telegram.

Так, на трасі Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин триває будівництво переправи через один зі зруйнованих мостів у Ніжинському районі.

"Учора дорожники вкладали водопропускні труби, облаштовували гідроізоляцію, вкладали щебінь, продовжували земляні роботи. На інших ділянках цієї дороги демонтували пошкоджені бар’єрні огородження", - кажуть у Службі.

Продовжуються роботи на шляху Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів. На двох ділянках провели ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном (615 кв метрів), ще на двох - формували основу зі щебенево-піщаної суміші.

На автошляху М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ пневмоструменевим методом відремонтували 75 кв метрів покриття.

Ямковий ремонт (374 кв метри), а також аварійний суцільний ремонт проводили на дорозі Т-25-35 Козелець - Остер - Карпилівка - Сорокошичі.

На дорозі М-01 Київ - Чернігів дорожники продовжували земляні роботи, вкладали щебенево-піщану суміш.

На двох ділянках автошляху Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем’яч фрезерували покриття для подальших ремонтних робіт.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, на Київщині поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом. Таким чином, сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 відновлено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта