У Чернігівській області відремонтували частину доріг та влаштували тимчасові переправи

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області продовжує ремонт доріг, а також влаштовує тимчасові переправ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Telegram .

Так, на трасі Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин триває будівництво переправи через один зі зруйнованих мостів у Ніжинському районі.

"Учора дорожники вкладали водопропускні труби, облаштовували гідроізоляцію, вкладали щебінь, продовжували земляні роботи. На інших ділянках цієї дороги демонтували пошкоджені бар’єрні огородження", - кажуть у Службі.

Продовжуються роботи на шляху Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів. На двох ділянках провели ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном (615 кв метрів), ще на двох - формували основу зі щебенево-піщаної суміші.

На автошляху М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ пневмоструменевим методом відремонтували 75 кв метрів покриття.

Ямковий ремонт (374 кв метри), а також аварійний суцільний ремонт проводили на дорозі Т-25-35 Козелець - Остер - Карпилівка - Сорокошичі.

На дорозі М-01 Київ - Чернігів дорожники продовжували земляні роботи, вкладали щебенево-піщану суміш.

На двох ділянках автошляху Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем’яч фрезерували покриття для подальших ремонтних робіт.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, на Київщині поблизу села Борщів побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом. Таким чином, сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 відновлено.