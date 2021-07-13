У Києві до Дня незалежності планують відновити фасад опери і площу біля неї

У Києві планують до Дня незалежності відновити Театральну площу і фасад будівлі Національної опери міста Київ. Компанія "Автомагістраль-Південь" виконає роботи в рамках програми президента " Велике будівництво ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку програми в Facebook.

"Велике будівництво - це не просто проєкт з відродження дорожньої мережі. Відновлюється вся країна. І ми, наскільки дозволяють наші можливості, хочемо бути дотичними до цієї дійсно великої та важливої справи", - зазначає генеральний директор “Автомагістраль-Південь” Микола Тимофеєв.

Як зазначається, велика частина підготовчих робіт вже виконана. Відновлена зруйнована бетонна основа покриття площею приблизно 7 тисяч квадратних метрів, фахівці також облицювали сходи до театру гранітними плитами. Наразі триває влаштування нової гранітної плитки навколо фасаду будівлі.

"Одне з найкрасивіших місць історичної частини столиці – площа навколо Національної опери - перебувала у занедбаному стані. Гранітні плити покриття, сходи - розтріскались. Бетонна основа під ними частково зруйнована", - йдеться у повідомленні.

За словами спеціалістів, ймовірно руйнація сталась через відсутність системи поливу зелених зон. Роками для поливу на площу заїжджала вантажівка з цистерною, при тому, що покриття не було розраховане під її вагу. Взимку гранітне покриття пошкоджувалось снігоприбиральною технікою та в результаті агресивного впливу солі, якою обробляють ожеледь.

Окрім відновлення площі та фасаду опери, компанія також обіцяє власним коштом провести повну заміну електромереж та реконструкцію опор ліхтарів, пофарбувати фасад театральної будівлі, влаштувати гідроізоляцію цокольного поверху і побудувати систему поливу зелених зон.