В Чернігівській області окупанти викрали сімох членів міської ради Сновська
Російські військові викрали сімох членів міської ради Сновська. Наразі їх місцеперебування невідоме.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сновської міської ради.
Сімох членів міської ради було викрадено й вивезено в бік Городні.
"Заступник міського голови 26 березня поїхав у Городню. На ворожому блокпосту в Хотуничах його зупинили і не пропустили далі. Перевірили документи, з'ясували причину поїздки і призначили зустріч на 27 березня 2022 року об 11:00", - пише пресслужба.
Сьгодні ж заступник міського голову разом з матір'ю та дружинами викрадених чоловіків знову вирушив до блокпоста, однак російські військові зазначили, що викрадені наразі живі, однак в Городні їх немає. Більше інформації вони не розкрили.
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