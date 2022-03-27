В Чернігівській області окупанти викрали сімох членів міської ради Сновська

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сновської міської ради.

Сімох членів міської ради було викрадено й вивезено в бік Городні.

" Заступник міського голови 26 березня поїхав у Городню. На ворожому блокпосту в Хотуничах його зупинили і не пропустили далі. Перевірили документи, з'ясували причину поїздки і призначили зустріч на 27 березня 2022 року об 11:00", - пише пресслужба.

Сьгодні ж заступник міського голову разом з матір'ю та дружинами викрадених чоловіків знову вирушив до блокпоста, однак російські військові зазначили, що викрадені наразі живі, однак в Городні їх немає. Більше інформації вони не розкрили.