У Чернігівській області окупанти несуть втрати і здаються в полон, - Генштаб

"Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати", - йдеться в повідомленні.

Так, особовий склад окупаційних військ на чернігівському напрямку деморалізований і здається в полон, додали в Генштабі у зведенні про оперативну обстановку на початок 16-х діб війни.

Зазначається, що сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію Збройних сил РФ в усіх напрямках.

"Істотних змін у становищі наших військ і військ противника за останні шість годин не відбулося", - вказується в повідомленні.