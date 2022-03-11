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У Чернігівській області окупанти несуть втрати і здаються в полон, - Генштаб

Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що в Чернігівській області російські війська несуть серйозні втрати в боях з українськими захисниками, і на цьому напрямку окупанти деморалізовані та здаються в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати", - йдеться в повідомленні.

Так, особовий склад окупаційних військ на чернігівському напрямку деморалізований і здається в полон, додали в Генштабі у зведенні про оперативну обстановку на початок 16-х діб війни.

Зазначається, що сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію Збройних сил РФ в усіх напрямках.

"Істотних змін у становищі наших військ і військ противника за останні шість годин не відбулося", - вказується в повідомленні.

Раніше радник глави ОПУ Олексій Арестович розповів, що за час війни у полон потрапили 250-300 російських "строковиків".

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Черниговская областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України