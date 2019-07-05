У Чернігівській області нардеп напав на голову сільради

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує хуліганські дії народного депутата України Максима Микитася під час сесії селищної ради в Любечі Чернігівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держбюро.

За попередньою інформацією, нардеп увірвався в приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і завдав голові ради Сергію Пінчуку тілесні ушкодження.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

"UA:Чернігів" опублікувало відео сутички між Микитасем і Пінчуком. На відео чути, що нардеп лається на Пінчука та погрожує їй в'язницею. У відповідь голова ОТГ дзвонить в поліцію. Потім між ними починається штовханина, під час якої Микитась відбирає у Пінчука мобільний телефон і кидає його об стіну. Як сказав у коментарі "UA:Чернігів" Пінчук, він викликав "швидку".

Нагадаємо, у Львові 29 травня протестувальники виламали двері в ратушу, в приміщенні якої знаходиться міська рада.