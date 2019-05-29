ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові протестувальники влаштували бійку в міськраді

Новини » Надзвичайні події    29.05.2019 - 13:17
У Львові протестувальники влаштували бійку в міськраді
Фото: бійка у міськраді Львові

Протестувальники виламали двері в ратушу

У Львові 29 травня протестувальники виламали двері в ратушу, в приміщенні якої знаходиться міська рада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міськради.

До протестувальників, які увірвалися всередину ратуші, вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Однак протестувальники не захотіли слухати чиновників міської ради і почали виламувати двері в міську раду. Почалася штовханина і бійка.

У міськраді зазначили, що штурмували будівлю ті ж люди, які вчора під час засідання виконавчого комітету облили фарбою чиновників.

Додамо, раніше у Львові проходив мітинг за відставку міського голови Андрія Садового.

Нагадаємо, 25 травня у центрі Рівного на майдані Незалежності правоохоронці затримали двох осіб, які вимагали відставки президента Володимира Зеленського. За словами представників поліції, двоє місцевих жителів - 20-річний чоловік і 16-річна дівчина - проводили несанкціонований мітинг.

Газ для жителів Львівської області здорожчає через підвищення оптової ціни "Львівгаз": 245 тис. споживачів газу користуються сервісом "Особистий кабінет"
Новини України ЛьвівЛьвів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся