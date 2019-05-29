У Львові протестувальники влаштували бійку в міськраді

Фото: бійка у міськраді Львові

Протестувальники виламали двері в ратушу

У Львові 29 травня протестувальники виламали двері в ратушу, в приміщенні якої знаходиться міська рада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міськради.

До протестувальників, які увірвалися всередину ратуші, вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Однак протестувальники не захотіли слухати чиновників міської ради і почали виламувати двері в міську раду. Почалася штовханина і бійка.

У міськраді зазначили, що штурмували будівлю ті ж люди, які вчора під час засідання виконавчого комітету облили фарбою чиновників.

Додамо, раніше у Львові проходив мітинг за відставку міського голови Андрія Садового.

Нагадаємо, 25 травня у центрі Рівного на майдані Незалежності правоохоронці затримали двох осіб, які вимагали відставки президента Володимира Зеленського. За словами представників поліції, двоє місцевих жителів - 20-річний чоловік і 16-річна дівчина - проводили несанкціонований мітинг.