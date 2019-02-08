У Чернігівській області на мосту зіткнулися пасажирський автобус із вантажівкою

Фото: місце події (facebook.com/sad.chernihiv.region)

Загинули водії обох транспортних засобів

В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на 77-му кілометрі заблоковано трасу національного значення Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг у Чернігівській області.

Як зазначається, сьогодні вночі, близько 2 ночі у Городнянському районі біля села Гасичівка на дорозі Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка трапилася ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки.

Повідомляється, зіткнулися автобус "Неоплан", у якому їхало 14 пасажирів, що прямував за рейсом Тирасполь-Москва, та вантажівка "Сканія" сербської реєстрації. Водій вантажівки не виконав вимог дорожніх знаків та не надав переваги у русі рейсовому автобусу, в результаті чого сталося лобове зіткнення.

Двоє людей загинуло - це водії транспортних засобів. Двоє пасажирів автобуса травмовано.

Фото: місце події (facebook.com/sad.chernihiv.region)

"ДТП сталася в межах населеного пункту (дорожній знак на білому фоні передбачає обмеження швидкості руху до 50 км за годину), ямковість відсутня, нанесена дорожня розмітка, є встановлений попереджувальний знак, що вимагає надати перевагу у русі зустрічному транспорту, що рухається через вузький міст", - наголошують в Службі автодоріг області.

Також повідомляється, що через ДТП рух даною ділянкою дороги заблоковано з 2-ї ночі, через що наразі утворився затор. Триває ліквідація наслідків ДТП. Станом на 10:00 вже вдалося відтягти пасажирський автобус. Залишається прибрати вантажівку, аби розблокувати рух.

РБК-Україна писало, що у Вінниці вночі 8 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули троє іноземців.

Нагадаємо, у Полтавській області на автодорозі Миргород - Великі Сорочинці, біля села Полив'яне перекинулася і загорілася автоцистерна.