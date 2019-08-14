У Чернігівській області блискавка підпалила 5 будівель

В Чернігівській області протягом 13-14 серпня через влучання блискавки горіло 5 будівель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.

В результаті попадання блискавки повністю згоріла господарська будівля в с. Володимирівка, а також пошкоджена покрівля в нежилому будинку в с. Дроздовиця Городнянського району. Також, блискавка знищила покрівлю житлових будинків у с. Єнькова Рудня Сновского району і с. Володькова Дівиця Носівського району, і в господарській будівлі с. Бригинці Бобровського району.

Крім цього, в результаті сильного вітру на території 3 районів (Корюківського, Городнянського та Ріпкинського) були пошкоджені 3 школи, 1 сільської ради, 31 житловий будинок та 18 господарських будівель. 115 населених пунктів в 11 районах області залишилися без світла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через негоду більше 200 населених пунктів України залишилися без електроенергії. Ураган зачепив 5 областей - Чернігівську, Львівську, Чернівецьку, Київську та Житомирську.

На завтра в західних регіонах України передають погіршення погоди. У Закарпатській та Івано-Франківській областях очікуються значні дощі.