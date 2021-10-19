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У Чернігівській області від коронавірусу помер підліток

Автор: Анна Полисученко

У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу COVID-19 помер школяр. Підліток мав супутні захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

За словами мера міста Корюківка Ратана Ахмедова, в населеному пункті зростає кількість хворих, більше важких випадків і більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

"Сьогодні маємо першу смерть дитини від COVID-19. У хлопчика були супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, тому що немає колективного імунітету, не дотримується масковий режим", - зазначив він.

Він закликав місцевих жителів вакцинуватися і довіряти доказовій медицині, а не соціальним мережам.

Померлий хлопець був учнем 9-го класу. З ускладненнями його госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні, проте врятувати дитину медики не змогли.

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Черниговская область