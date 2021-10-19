В Черниговской области от коронавируса умер школьник

По словам мэра города Корюковка Ратана Ахмедова, в населенном пункте растет количество больных, больше тяжелых случаев и больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

"Сегодня имеем первую смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим", - отметил он.

Он призвал местных жителей вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.

Умерший парень был учеником 9-го класса. С осложнениями его госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.