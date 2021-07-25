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У Чернігівській області горить пшеничне поле

Автор: РБК-Україна

У неділю, 25 липня, в Чернігівській області сталася пожежа на пшеничному полі. Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння на 55 гектарах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Держслужбі зазначили, що інформація про загоряння надійшла близько 16:15.

"Поблизу с. Хомине Ніжинського району на полі фермерського господарства "Промінь" виникла пожежа пшениці на корені. О 17: 55 пожежу локалізовано на площі 55 га", - йдеться в повідомленні.

В результаті загоряння жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили 13 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС вісім осіб та дві одиниці техніки.

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Черниговская областьпожежа