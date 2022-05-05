У Чернігівській області чутимуть вибухи та постріли: в чому причина

Сьогодні, 5 травня в Чернігівській області можуть чути звуки вибухів та пострілів. Мешканців попереджають про військові навчання та закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Городнянської міської ради.
"Сьогодні, 5 травня, на околицях Городні проводитимуться військові навчання. Тому можливі звуки вибухів та пострілів. Прохання зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора 4 травня, протягом дня прикордонники зафіксували мінометні та гранатометні ворожі обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області.
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