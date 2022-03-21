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Чернігівська область змінює тривалість комендантської години

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Чернігівська область, Понеділок 21 березня 2022 08:28
Чернігівська область змінює тривалість комендантської години Фото: Чернігівська область змінює тривалість комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Від сьогодні, 21 березня в Чернігівській області змінюють тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься з 20:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"Відсьогодні комендантська година на Чернігівщині триватиме з 20:00 до 6:00", - написав Чаус.

Він нагадав, що під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло.

"У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника. Не створюйте додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку", - зазначив Чаус.

Виключення становлять певні громадяни та працівники критичної інфраструктури. З собою вони повинні мати документи, що посвідчують особу чи спеціальну перепустку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану. Цей режим буде продовжено з 26 березня ще на місяць.

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