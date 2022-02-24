Під Черніговом у полон ЗСУ здався взвод армії Росії: відео допиту командира

"Нашим захисникам у полон здався цілий взвод 74 бригади з Кузбасу", - написав Геращенко.

Радник глави МВС опублікував відео допиту командира взводу. На кадрах видно чоловіка з короткою стрижкою, у футболці кольору хакі і закамуфльованих штанях. Праве плече у нього забинтоване.

Російський військовий виглядає розгубленим і перш ніж відповісти на питання по кілька разів уточнює. У підсумку він заявив, що командує розвідувальним взводом 74 бригади Сухопутних військ Росії.

"Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілецька бригада, Кемеровська область", - після деякої заминки сказав російський військовий.

Чоловік заявив, що не мав поняття про те, що їхав воювати. За його словами, його підрозділ знаходився на навчаннях в Україні і про вторгнення Росії в Україну йому стало відомо тільки вчора. Він думав, що повертається додому.