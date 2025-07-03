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В Чернигове судят ветерана ВСУ после конфликта с полицейским: что известно

Чернигов, Четверг 03 июля 2025 16:09
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В Чернигове судят ветерана ВСУ после конфликта с полицейским: что известно Фото: Артем Панчик (facebook.com plinskiymedia)
Автор: Сергей Новиков

Прокуратура требует 5 лет лишения свободы для боевого офицера Артема Панчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области, СМИ и ветеранские организации.

Кто такой Артем Панчик

Ветеран российско-украинской войны, имеет два ордена "За мужество". Учился в лицее с усиленной военно-физической подготовкой в городе Тульчин Винницкой области. Затем - в Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного на факультете боевого применения войск. Воевал в пехоте. Затем командовал разведротой. Впоследствии стал заместителем командира батальона. Больше о боевом пути Артема в интервью "Цензор.нет".

Позиция полиции

По версии следствия, он зажал патрульного между зданием и авто. Ветеранские организации назвали дело несправедливым и требуют публичной огласки.

По информации Нацполиции в Черниговской области, инцидент произошел в ночь на 22 мая. Патрульные остановили авто за нарушение ПДД, впоследствии выяснилось, что водитель находится в розыске из-за нарушения мобилизационного законодательства. Мужчина вызвал своего 27-летнего товарища, который приехал на место и, как утверждают правоохранители, совершил наезд на патрульного.

В Чернигове судят ветерана ВСУ после конфликта с полицейским: что известно
Полиция обвиняет Панчика в наезде на патрульного (cn.npu.gov.ua)

Артема Панчика задержали на 72 часа и за это время следователь полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыл уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы.

Что говорит ветеран

Сам Панчик утверждает, что не совершал наезда намеренно - он просто привез техпаспорт по просьбе брата жены, которого остановили патрульные. По словам Артема Панчика, его товарищ внезапно начал убегать от полиции, а сам Артем пытался развернуть авто в тесном дворе. В этот момент, по версии следствия, он якобы наехал на полицейского и прижал его к дому.

Панчик отмечает, что не видел правоохранителя: во дворе было темно, а сзади светили проблесковые маячки патрульной машины, из-за чего фигура полицейского не отражалась в зеркалах. Он называет инцидент трагическим недоразумением и отрицает намерение нанести вред.

"Я начал разворачиваться. Там был тупик. А ночь - ничего не видно. Фонарей нет. Еще и полицейская машина ослепляла. Что я там мог увидеть в зеркалах?! Хотел сделать большую дугу. Слышу - кто-то кричит. Получается, полицейский забежал между автомобилем и стеной, к которой его немного прижал. Я моментально включил заднюю передачу, начал сдавать назад", - рассказал он журналистам.

Позиция суда

Сейчас правоохранительные органы города, после 10 лет, которые Артем отдал военному делу, видят в нем только гражданина Украины, женатого, с высшим образованием, который не работает, имеет на иждивении малолетнего ребенка и ранее не судим.

Суд не принимает во внимание положительную характеристику с места службы, ходатайство адвоката учесть, что жена Артема Панчика тоже военная - боевой медик и за ребенком сейчас ухаживает Артем, а других родственников, которые могли хотя бы отвести ребенка к врачу или в садик в семье военных нет.

Суд удовлетворяет ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте, которое основывается на том, что офицер имеет недостаточно прочные социальные связи и понимая тяжесть наказания может скрываться от следствия, и учитывая его антисоциальное поведение совершить другие уголовные нарушения.

Журналист Евгений Плинский сообщил в Facebook, что после инцидента суд мгновенно избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за якобы "отсутствия социальных связей и склонности к уголовным преступлениям".

По его словам, в воинской части Панчика характеризуют как высоко дисциплинированного военного, а поставленные задачи выполнял своевременно и оперативно, всегда действовал в рамках законодательства и имел штабную культуру и до конфликта с полицейскими, который произошел в ночь на 22 мая, у Артема Панчика проблем с законом не было.

"Все военные возвращаются в тыл с обостренным чувством справедливости. И проблемы они решают как на фронте - мгновенно, подручными средствами. И эта проблема, с учетом количества бойцов, которые возвращаются и будут возвращаться с войны, будет лишь нарастать. Конфликт полиции Чернигова и Панчика должен был завершиться не перспективой пяти лет тюрьмы для него, а профилактической беседой, обязательным курсом психолога и так далее", - убежден Плинский.

В Чернигове судят ветерана ВСУ после конфликта с полицейским: что известно

Панчика на службе характеризуют хорошо и он был награжден орденом "За мужество" III степени (facebook.com/plinskiymedia)

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