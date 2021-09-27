"Чернігівгаз": техобслуговування замовили для 4 тисячі приватних осель та 100 багатоповерхівок

АТ "Чернігівгаз" пропонує клієнтам різні пакети послуг з технічного обслуговування внутрішніх мереж і обслуговування газового обладнання для приватних та багатоквартирних будинків, в залежності від потреб споживачів. Наразі ними вже скористалися 4 тисячі власників приватних осель, 100 багатоповерхівок та близько тисячі юридичних осіб.

"Власники газифікованих помешкань Чернігівської області активно готуються до опалювального сезону. Щоб він пройшов стабільно та безпечно, проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем", - йдеться у повідомленні.

Закон України про ЖКГ передбачає, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у приватних оселях та багатоквартирних будинках здійснюється за рахунок власника чи співвласників. Для цього вони або управитель будинку мають укласти договір з профільною організацією. У прес-службі зазначили, що "Чернігівгаз" має 65-річний досвід роботи, відповідні дозволи, ліцензії, кваліфікований персонал та необхідне обладнання.

"При технічному обслуговуванні в багатоповерхівках найчастіше витоки трапляються на різьбових з’єднаннях і вимикаючих пристроях - через вплив погодних умов та тривалий час експлуатації систем газопостачання. Виявивши їх, фахівці одразу усувають", - пояснює майстер відділу технічного обслуговування АТ "Чернігівгаз" Олександр Терехов.

У прес-службі нагадали, що згідно з чинним законодавством, технічне обслуговування – це контроль стану внутрішніх систем газопостачання, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення та інші операції з утримання їх у справному та працездатному стані. За статистикою причиною більшості викликів аварійної газової служби 104 є витоки на внутрішніх мережах, які вчасно не пройшли технічне обслуговування. Такі мережі несуть потенційну небезпеку для мешканців

"Враховуючи досвід роботи в комунальному господарстві, ми розуміємо, що в багатоповерховому будинку є 2 потенційні небезпеки – ліфти і газ. При витоку газу може постраждати цілий будинок, тому з минулого року ми постійно проводимо обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у наших будинках. Ми надали перевагу "Чернігівгазу" як професіоналам, яким можна довірити нашу безпеку, які й до цього обслуговували будинки", - розповідає керуючий об’єднанням житлово-будівельних кооперативів Чернігова Володимир Прищеп.