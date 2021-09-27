"Чернігівгаз": техобслуговування замовили для 4 тисячі приватних осель та 100 багатоповерхівок
АТ "Чернігівгаз" пропонує клієнтам різні пакети послуг з технічного обслуговування внутрішніх мереж і обслуговування газового обладнання для приватних та багатоквартирних будинків, в залежності від потреб споживачів. Наразі ними вже скористалися 4 тисячі власників приватних осель, 100 багатоповерхівок та близько тисячі юридичних осіб.
Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".
"Власники газифікованих помешкань Чернігівської області активно готуються до опалювального сезону. Щоб він пройшов стабільно та безпечно, проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем", - йдеться у повідомленні.
Закон України про ЖКГ передбачає, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у приватних оселях та багатоквартирних будинках здійснюється за рахунок власника чи співвласників. Для цього вони або управитель будинку мають укласти договір з профільною організацією. У прес-службі зазначили, що "Чернігівгаз" має 65-річний досвід роботи, відповідні дозволи, ліцензії, кваліфікований персонал та необхідне обладнання.
"При технічному обслуговуванні в багатоповерхівках найчастіше витоки трапляються на різьбових з’єднаннях і вимикаючих пристроях - через вплив погодних умов та тривалий час експлуатації систем газопостачання. Виявивши їх, фахівці одразу усувають", - пояснює майстер відділу технічного обслуговування АТ "Чернігівгаз" Олександр Терехов.
У прес-службі нагадали, що згідно з чинним законодавством, технічне обслуговування – це контроль стану внутрішніх систем газопостачання, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення та інші операції з утримання їх у справному та працездатному стані. За статистикою причиною більшості викликів аварійної газової служби 104 є витоки на внутрішніх мережах, які вчасно не пройшли технічне обслуговування. Такі мережі несуть потенційну небезпеку для мешканців
"Враховуючи досвід роботи в комунальному господарстві, ми розуміємо, що в багатоповерховому будинку є 2 потенційні небезпеки – ліфти і газ. При витоку газу може постраждати цілий будинок, тому з минулого року ми постійно проводимо обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у наших будинках. Ми надали перевагу "Чернігівгазу" як професіоналам, яким можна довірити нашу безпеку, які й до цього обслуговували будинки", - розповідає керуючий об’єднанням житлово-будівельних кооперативів Чернігова Володимир Прищеп.