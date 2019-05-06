"Чернігівгаз": для стовідсоткового обліку газу необхідно 110 млн гривень

З початку дії програми ПАТ "Чернігівгаз" встановило 47 тис. індивідуальних і 630 будинкових лічильників газу, інвестувавши в забезпечення обліку понад 97 млн гривень цільових тарифних засобів. При цьому, для оснащення індивідуальними лічильниками 100% житлових приміщень, знадобиться не менше 110 млн гривень і 5 років. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Фінансування встановлення лічильників в інвестпрограмі газорозподільних компаній ніколи не було достатнім. У 2019 році Нацкомісія взагалі не передбачила кошти на встановлення індивідуальних лічильників", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, з нинішньої ціни газу (8,55 гривень за куб. м) на ці цілі виділяється близько 2 копійок. Компанія "Чернігівгаз" обмежена обсягом коштів, виділених на цю програму. Використовувати кошти не за призначенням, урізати або перерозподіляти, газорозподільна компанія також не має права.

"Зараз у ПАТ "Чернігівгаз" налічується близько 5 тис. клієнтів, які споживають газ за нормами. В основній масі це житло, в якому не проживають, або орендоване, де господарі категорично проти встановлення квартирних лічильників. А недавнє рішення КМУ знову знизити норми споживання газу, ще більше ускладнить процес встановлення приладів обліку", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що ще близько 15 тис. лічильників щорічно не проходять повірку. Тому близько 7 тис. споживачів очікують заміни приладів обліку. В інвестпрограму компанії на 2019 під статтю виділено 16,5 млн гривень для заміни 8456 приладів обліку, що майже в 2 рази менше потреби.

"У зв'язку з недостатнім фінансуванням компанія внесла пропозицію переглянути план розвитку на поточний рік і закласти більше коштів на заміну лічильників і створення обмінного фонду. А саме - збільшити інвестиції в 73,7 млн гривень, за рахунок яких вдасться замінити близько 23,7 тис. побутових лічильників. До того ж в три рази збільшити обмінний фонд", - повідомив технічний директор "Чернігівгазу" Ігор Швець.

За словами прес-служби, проект інвестпрограми "Чернігівгазу" на 2019 рік, розглянутий в кінці березня на громадських слуханнях, передано Регулятору на затвердження.

"У Законі "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" сказано, що споживачі можуть встановлювати лічильники за свій рахунок. Ця послуга є ринковою і її надають всі компанії, які мають дозвіл Держпраці на виконання цих видів робіт. У ПАТ "Чернігівгаз" ця послуга коштує близько 4,5 тис. гривень. Компанія зацікавлена в повному обліку газу і готова запропонувати на неї конкурентну ринкову ціну", - йдеться в повідомленні.