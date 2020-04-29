"Чернігівгаз" зробив перерахунок вартості доставки газу для понад 24 тис. споживачів

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У квітні оновлені рахунки отримали 24 650 абонентів "Чернігівгазу"

В березні НКРЕКП затвердило мінімальний розмір плати за доставку газу. Рішення торкнулося нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців, і які не користувались газом. Розмір мінімального платежу в Чернігівській області для них становить від 3,47 до 27,95 грн на місяць. Він діятиме з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернігівгаз".

6 березня Регулятор схвалив постанову, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;

домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання:

Домогосподарство з газовою плитою 3,47 грн/міс. Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 11,21 грн/міс. Домогосподарство з автономним опаленням 27,95 грн/міс.

"У квітні оновлені рахунки отримали 24 650 абонентів "Чернігівгазу". Тим, хто вже сплатив квитанції в січні та лютому, зроблено перерахунок вартості доставки. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу".

"Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахований з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку", - йдеться у повідомленні.