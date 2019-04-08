"Чернігівгаз Збут" повідомив 7,6 тис боржників про припинення поставок газу

За станом на 1 березня борг мешканців Чернігівської області за газ перед "Чернігівгаз Збутом" досяг 712,6 млн гривень. Це в 4 рази більше ніж у минулому році. Зростання неплатежів змусило компанію посилити заходи по примусовому стягненню боргів і відправити порушників досудові пропозиції. Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгаз Збуту".

"З початку року "Чернігівгаз Збут" надіслав 7649 письмових повідомлень клієнтам-боржникам про припинення поставок газу. Загальна сума боргу одержувачів таких листів досягла 48 млн гривень. Найбільша кількість попереджень було відправлено жителям Чернігова і прилеглого району, а також Прилуцького, Ніжинського та Бобровицького районів області", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в разі несплати боргу постачальник направляє подання оператору ГРМ на припинення газопостачання квартири боржника, як того вимагає Кодекс газорозподільних систем. Так, тільки за січень-березень з цієї причини без газопостачання залишилися 326 домоволодінь. На сьогодні загальна кількість домогосподарств відключені за борги становить 2517.

"Згідно з чинним законодавством, якщо споживач систематично не оплачує послугу і накопичує борг, ми повинні ініціювати перекриття газу. У більшості випадків повідомлення спрацьовує і мотивує споживача до погашення неплатежів. Людина звертається до нас і ми знаходимо шляхи вирішення проблеми. Якщо ж реакції і розуміння з боку порушника платіжної дисципліни немає, вдаємося до принаймі - відключення газопостачання", - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста.

Також у прес-службі відзначили, що крім відключення, з важелів впливу на недобросовісних споживачів є звернення до суду та виконавчі органи для примусового стягнення неплатежів. На сьогоднішній день у різних судових інстанціях заведено 384 справи на побутових споживачів газу. Тільки за попередній рік за 198 позовами компанії вдалося стягнути з боржників 371 тис. гривень.

"У разі труднощів з погашенням заборгованості компанія радить споживачам не погіршувати ситуацію - звертатися в "Чернігівгаз Збут" за реструктуризацією, а після сплати боргу - за субсидією. За діючими правилами в сфері субсидування, наявний сукупний борг за житлово-комунальні послуги в розмірі 340 гривень є підставою для відмови у компенсації платежів, або ж взагалі припинення надання держдопомоги. На "Чернігівгаз Збут" покладена функція ведення реєстрів боржників за газ, з їх подальшою передачею в територіальні управління соцзахисту населення", - йдеться в повідомленні.

У компанії також нагадали, що з березня 2019 року субсидіанти почали отримувати державну допомогу готівкою. Квитанції за газ вже не містять нарахувань по субсидіях. Споживачам потрібно орієнтуватися на суму до оплати і внести її на рахунок постачальника в повному обсязі.