"Чернігівгаз Збут" повідомляє своїх клієнтів про структуру ціни газу

Жителі області отримали доступні і прозорі дані про розподіл їх платежів за газ

Для клиентов ООО "Черниговгаз Сбыт" в счетах за февраль появилась новая информация. Начисленная к уплате сумма за потребленный газ распределена между всеми участниками, обеспечивающих газоснабжение. Таким образом жители области получили доступные и прозрачные данные о распределении их платежей за газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В счетах за газ, использованный в феврале, потребители Черниговской области смогли увидеть, как распределяются их средства между участниками газового рынка. В частности, что основная доля платежа приходится на стоимость газа как товара. С действующей цены газа для бытовых нужд почти 90% денег, уплаченных населением, идет государственным компаниям группы "Нафтогаз" - непосредственно оптовому поставщику НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" за услугу транспортировки газа магистральными сетями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, остаток средств (около 10%) перераспределяется на местные компании. Газораспределительное предприятие получает свой тариф на распределение природного газа - это 8,8% из суммы платежа. Остальные 2,2%, а это примерно 19 коп., остается на счете збутовской компании.

"Несмотря на подорожание цены на газ с 1 ноября, государство не повысило тарифы для местных компаний, которые непосредственно контактируют с потребителем и предоставляют услуги различного направления - от консультаций и выставления счетов, до технического обслуживания сетей. При этом, низкая платежеспособность населения приводит к еще большему накоплению долгов, негативно влияет не только на финансовое состоянии нашей компании, но и делает невозможным своевременные расчеты с монопольным оптовым поставщиком", - сообщил директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста.

В пресс-службе отметили, что новый формат счетов за газ содержит необходимую информацию по начислениям и лицевом счете потребителя. В частности, указан объем газа в энергетических единицах, есть информация о сервисах для дистанционного взаимодействия со специалистами компании и т.п.