"Чернігівгаз Збут" повідомляє своїх клієнтів про структуру ціни газу

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Жителі області отримали доступні і прозорі дані про розподіл їх платежів за газ

Для клієнтів ТОВ "Чернігівгаз Збут" у рахунках за лютий з'явилася нова інформація. Нарахована до сплати сума за спожитий газ розподілена між усіма учасниками, які забезпечують газопостачання. Таким чином мешканці області отримали доступні і прозорі дані про розподіл їх платежів за газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У рахунках за газ, спожитий у лютому, споживачі Чернігівської області змогли побачити, як їх кошти розподіляються між учасниками газового ринку. Зокрема, що основна частка платежу припадає на вартість газу як товару. З діючої ціни газу для побутових потреб майже 90% грошей, сплачених населенням, йде державним компаніям групи "Нафтогаз" - безпосередньо оптовому постачальнику НАК "Нафтогаз України" і АТ "Укртрансгаз" за послугу транспортування газу магістральними мережами", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, залишок коштів (близько 10%) перерозподіляється на місцеві компанії. Газорозподільне підприємство отримує свій тариф на розподіл природного газу - це 8,8% з суми платежу. Інші 2,2%, а це приблизно 19 коп., залишається на рахунку збутовской компанії.

"Незважаючи на подорожчання ціни на газ з 1 листопада, держава не підвищила тарифи для місцевих компаній, які безпосередньо контактують із споживачем і надають послуги різного спрямування - від консультацій і виставлення рахунків, до технічного обслуговування мереж. При цьому, низька платоспроможність населення призводить до ще більшого накопичення боргів, негативно впливає не тільки на фінансовий стан нашої компанії, але й унеможливлює своєчасні розрахунки з монопольним оптовим постачальником", - повідомив директор ТОВ "Чернігівгаз Збут" Іван Луста.

У прес-службі зазначили, що новий формат рахунків за газ містить необхідну інформацію по нарахуваннях і особовому рахунку споживача. Зокрема, зазначений обсяг газу в енергетичних одиницях, є інформація про сервіси для дистанційного взаємодії з фахівцями компанії і т. п.