"Чернігівгаз Збут": кількість звернень до контакт-центру зросла майже у два рази

За 7 місяців 2019 року споживачі газу Чернігівської області понад 170 тис. разів зверталися в контакт-центр ТОВ "Чернігівгаз Збут". Це на 90% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У середньому щомісяця на телефон контакт-центру надходить близько 25 тис. звернень. Левова частка з них (67%) - по заборгованості.

"У першу п'ятірку найбільш популярних запитань входять: заборгованість - 115 тис. звернень, консультації з квитанціями - близько 30 тис., 11,7 тис. клієнтів з'ясовували стан особового рахунку, 9 тис. - консультувалися по роботі особистого кабінету, а більше 1 тис. - цікавилися пільгами та субсидіями", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, ТОВ "Чернігівгаз Збут" системно працює над вдосконаленням дистанційних способів спілкування з компанією, щоб полегшити клієнтам отримання необхідної інформації і прискорити зворотній зв'язок. Крім контакт-центру, особистого кабінету на сайті 104.ua і мобільного додатки 104 Mobile для Android, недавно ще був розроблений чат-бот 7104ua в месенджері Viber і запущено мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone. Кожен з сервісів підтримує функцію перевірки балансу особового рахунку. А в мобільних додатках реалізована можливість керувати кількома особовими рахунками з одного пристрою.

"Щоб самостійно контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої пільги, роздруковувати квитанції і здійснювати онлайн оплати за газ, нашим клієнтам достатньо зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього необхідно знати суму останнього платежу, номер особового рахунку і мати електронну пошту", - розповідає директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста.

Крім того, для зручності клієнтів та економії їх часу компанія запустила додатковий сервіс у Особистому кабінеті - функцію "Callback". З його допомогою можна замовити зворотній дзвінок оператора контакт-центру. Таким чином споживачі протягом року зв'язалися з газовою компанією 4,5 тис разів.