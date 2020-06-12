"Чернігівгаз Збут": 70% споживачів боргують компанії за газ

Газова труба (УНІАН)

З початку року компанія повідомила про існуючу заборгованість 13,4 тис. споживачів

Заборгованість перед ТОВ "Чернігівгаз Збут" мають 70% споживачів газу області. Станом на 1 червня 249 тис. клієнтів компанії не сплатили за газ майже 416 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На час карантину "Чернігівгаз Збут" не застосовував штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ. Також був запроваджений мораторій на припинення постачання газу споживачам, які мають борги за газ. Але саму оплата за газ, як і за інші комунальні послуги, уряд не відміняв. То ж зростання заборгованості після закінчення карантину тягне за собою відповідальність, аж до відключення газу", - йдеться у повідомленні.

Аби запобігти відключенням, "Чернігівгаз Збут" з початку року повідомив про існуючу заборгованість 13,4 тис. споживачів. За словами прес-служби, у випадку подальших несплат, після закінчення карантину компанія буде змушена звертатися до суду. До запровадження карантину до суду вже було направлено 99 позовів до боржників на суму 975 тис. гривень.

"Клієнти ТОВ "Чернігівгаз Збут" мають всі можливості оплатити рахунки за газ дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Також була розроблена експрес-реєстрація, яка дозволяє створити особистий кабінет на сайті 104.ua всього за один дзвінок. Для цього потрібно подзвонити з мобільного телефону до контакт-центру за номерами 067 65-64-104 або (0462) 61-62-04 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього", - йдеться у повідомленні.

"Чернігівгаз Збут" вдячний всім, хто сплачує за спожитий газ вчасно, і закликає не накопичувати борги, з якими буде складно розрахуватись і які ставитимуть під загрозу стабільність газопостачання. У прес-службі зазначили, що завантажити рахунки для оплати послуг, не чекаючи на паперові, можна в особистих кабінетах на сайті 104.ua та у viber-боті 7104.

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Автор: Мария Тарарыева