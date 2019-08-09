"Чернігівгаз Збут": понад 17 тисячам сімей повернули залишки субсидій на газ

На виконання вимог Постанови КМУ №595, в липні 2019 року "Чернігівгаз Збут" провів повторний перерахунок залишків державних дотацій на оплату природного газу. Кошти у сумі 24,4 млн гривень було повернено на рахунки 17,2 тис. отримувачів субсидій. Про це повідомляє прес-служба компанії.

19 липня поточного року набули чинності зміни в Порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидій, затверджений Постановою КМУ №534 від 23.08.2016 р. На підставі цього компанія "Чернігівгаз Збут" повернула на особові рахунки субсидіантів 24,4 млн гривень, невикористаних впродовж опалювального сезону 2018-2019 рр. Повторний перерахунок відбувся по 17174 домогосподарствам Чернігівської області.

"Не зважаючи на те, що держава поки що не повернула відповідні суми на рахунок компанії, ми вже відреагували на вимоги нової Постанови КМУ і провели повторний перерахунок, - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста. - Зазначена сума не є монетизованою. І споживачі не зможуть отримати ці кошти готівкою. В автоматичному режимі вони списуватимуться з особового рахунку клієнтів і підуть на оплату майбутніх платежів за газ".

За словами прес-служби, залишкові кошти по зекономлених субсидіях споживачі зможуть побачити в квитанціях за липень. Крім того, платіжний документ міститиме відповідне роз’яснення нововведень. А користувачі особистого кабінету на сайті 104.ua найближчим часом зможуть ознайомитись з оновленим балансом свого рахунку.

"Процедура повторного перерахунку призведе до зменшення дебіторської заборгованості і допоможе зняти соціальну напругу, яка виникла внаслідок неврегульованості законодавства. Однак по 8496 клієнтам дотепер залишається невизначеним період отримання субсидій. З лютого 2019 року постачальник газу був позбавлений доступу до будь-яких даних по отримувачам субсидій, тому для уточнення інформації по цим споживачам "Чернігівгаз Збут" відправив відповідний запит на управління соцзахисту", - йдеться у повідомленні.

В компанії також нагадали, що станом на травень у 18,8 тис. клієнтів ТОВ "Чернігівгаз Збут" залишалися невикористаними 39,7 млн гривень державних компенсацій на оплату газу, нарахованих до 1 лютого 2019 року. З огляду на діючі норми Постанови № 534, компанія, як постачальник газу зі спецобов'язками, перерахувала субсидійні залишки до державної казни.