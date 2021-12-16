"Чернігівгаз" реалізує три проекти редизайну газорозподільних мереж

"Здійснення цих проектів дозволить зменшити витрати на утримання газорозподільних мереж на 2,5 млн гривень на рік. Це стане результатом демонтажу надлишкогово обладнання та зменшення витрат технологічного газу", - йдеться у повідомленні.

Фахівці АТ "Чернігівгаз" замінили 630 застарілих будинкових регуляторів тиску на нові італійські Florentini-FE-10 в селах Сираї, Крехаїв, Євминка, Пушкарі, Скрипчин, Бобруйки та Булахів Ніжинського району. Також в рамках проекту Оператор ГРМ замінив у Савині шафовий газорегулюючий пункт. В Івківцях та Заїзді газовики провели заміну трьох застарілих ШГРП та готують до реалізації наступні етапи редизайну, а саме реконструкції, перекладання та кільцювання газопроводів.

"Ми розпочали ці проекти в 2020 році, завершуватимемо в 2023 та 2024 роках. Реалізуються такі масштабні проекти в декілька етапів, адже потребують і значного фінансування, і цілого комплексу заходів - від розробки проектно-кошторисної документації до безпосередньо технічних робіт. А це і встановлення нового обладнання, прокладання нових газопроводів та виведення з експлуатації старих, кільцювання газопроводів, демонтаж застарілого та надлишкового обладнання, заміна регуляторів тиску та лічильників. І все це потрібно зробити із мінімальними незручностями для клієнтів", - розповідає технічний директор АТ "Чернігівгаз" Сергій Савченко.

У прес-службі зазначили, що редизайн проводиться для оптимізації мереж та зменшення витрат на їхнє утримання, які закладаються в тарифи на розподіл газу. Адже мережі, які будувалися 30-40 років тому, були розраховані на більшу кількість населення, а значить, і більшу потужність. Зі скороченням чисельності населення, особливо в селах, потужності стали надлишковими. Щоб привести їх у відповідність до реального споживання газу, Оператор ГРМ проводить заміну обладнання, перекладання газопроводів, виведення з експлуатації надлишкового обладнання тощо.

"Наприклад, по ГРС Заїзд обсяг доставленого газу складає 16% від проектної потужності, а по ГРС Булахів – 7%. Редизайн дозволить скоротити 80-90 % надлишкових потужностей. Отже, інвестиції АТ "Чернігівгаз" дозволять зменшити собівартість послуги з розподілу природного газу", - йдеться у повідомленні.