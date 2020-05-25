"Чернігівгаз" отримав понад 650 тис. гривень компенсацій за пошкодження газопроводів

Сільгосппідприємства та приватні особи відшкодували 688 тис гривень за ремонти пошкоджених газопроводів АТ "Чернігівгазу". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У 2019 році працівники ТОВ "ім.Прядка" пошкодили трактором підземний розподільчий газопровід високого тиску у Ніжинському районі. Внаслідок їх дій стався витік, і газовики були змушені припинити газопостачання до 7 сіл", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, завдані "Чернігівгазу" сільгосппідприємством збитки склали 225 тис. гривень, з яких 189 тис. - за роботи із повторного пуску газу в 1020 житлових будинків. ТОВ "ім.Прядка" повністю компенсувало їх в травні 2020 року, після проведеної представниками "Чернігівгазу" роз’яснювальної роботи.

У прес-службі зазначили, що 363 тис. гривень виплатив за відновлення газопроводу житель Коропського району. Він пошкодив його, розчищаючи земельну ділянку від зелених насаджень.

"Ще 386 тис. гривень боргує "Чернігівгазу" ТОВ АПК "Магнат". Його працівники наприкінці листопада 2019 року під час оранки, яку проводили без погодження з "Чернігівгазом", пошкодили підземний розподільчий газопровід високого тиску і залишили без газу жителів 13 сіл. Така аварія обійшлася газовикам майже у півмільйона гривень – втрати газу під час витоку, відновлювальні роботи, повторний пуск газу на об’єкти промисловості, в бюджетні установи та споживачам. ТОВ АПК "Магнат" досі відшкодувало лише частину цієї суми – 100 тисяч гривень. Тому АТ "Чернігівгаз" надіслало підприємству претензію на суму 386 тисяч гривень і у випадку її несплати буде вимушене звернутися з позовом до господарського суду", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, подібні аварії стаються через порушення виконавцями робіт правил їх проведення в охоронних зонах ГРМ. Нехтуючи безпекою споживачів, вони здійснюють земляні або будівельні роботи без погодження з операторами ГРМ.