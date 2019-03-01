"Чернігівгаз": платформа добового балансування Оператора ГТС створює умови для несанкціонованого відбору газу

"Чернігівгаз" направив свої зауваження НКРЕКП

ПАО "Черниговгаз" оперативно информирует "Укртрансгаз" о многочисленных недостатках в работе его информационной платформы, разработанной для суточной балансировки. Однако, оператор ГТС оставил без внимания большинство замечаний "Черниговгаза", сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, из-за этого компания направила свои замечания НКРЭКУ, чтобы комиссия обязала АО "Укртрансгаз" доработать программу.

По данным диспетчеров ПАО "Черниговгаз", оператор ГТС продолжает нарушать установленные нормативными документами сроки предоставления информации по потребителям, не вошедших в Реестр ни одного поставщика. Кроме того, некоторые бюджетные организации в зоне лицензионной деятельности "Черниговгаза" не внесены в Реестр потребителей ни одного поставщика, что делает невозможным проведение распределения газа этим учреждениям.

Со своей стороны газораспределительная компания регулярно уведомляет о любых проблемах Регулятора и государственные органы власти, подчеркивает необходимость вмешаться в ситуацию и обязать оператора ГТС придерживаться положений Кодексов.

"Начиная с июня 2018 года, наши специалисты тщательно изучают функционал платформы. При этом фиксируют недостатки и передают информацию соответствующим структурам. Сотрудники прошли обучение и полностью готовы к работе в условиях ежесуточной балансировки, - сообщил коммерческий директор ПАО "Черниговгаз" Сергей Савченко. - Надеемся на оперативное решение существующих проблем с платформой, что позволит своевременно начать работу в этом направлении".

Благодаря ежедневной балансировке потребители природного газа смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ждать завершения месяца, как это происходило раньше. К тому же это упростит обмен информацией и обеспечит точный учет заявленного и отобранного из газотранспортной системы региона природного газа.

Напомним, внедрение суточной балансировки должно было состояться еще 1 августа 2018 года. После этого НКРЭКУ дважды преносила старт системы.

Основной сферой деятельности ПАО "Черниговгаз" является распределение природного газа. Ежегодный объем транспортировки составляет около 600 млн куб. м природного газа. Система газоснабжения Черниговской области состоит из 13,8 тысяч км газопроводов.

Нашими клиентами являются свыше 356,5 тысяч семей, около 2,5 тысяч предприятий и учреждений Черниговской области. Самыми крупными клиентами ПАО "Черниговгаз" является Черниговская ТЭЦ, ПАО "Облтеплокомуненерго", ООО "Земля и воля", Остерская КЭЧ, НежинТеплоСети, ПАО "Линовицкий сахарный к-т", КП ТКЭ Прилукитепловодоснабжение.

Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Ежегодно в бюджеты всех уровней выплачивается свыше 98 миллионов гривен налогов и сборов.