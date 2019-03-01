"Чернігівгаз": платформа добового балансування Оператора ГТС створює умови для несанкціонованого відбору газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

"Чернігівгаз" направив свої зауваження НКРЕКП

ПАТ "Чернігівгаз" оперативно інформує "Укртрансгаз" про численні недоліки в роботі його інформаційної платформи, розробленої для добового балансування. Однак, оператор ГТС залишив без уваги більшість зауважень "Чернігівгазу", повідомляє прес-служба компанії.

Як повідомляється, через це компанія направила свої зауваження НКРЕКП, щоб комісія зобов'язала АТ "Укртрансгаз" доопрацювати програму.

За даними диспетчерів ПАТ "Чернігівгаз", оператор ГТС продовжує порушувати встановлені нормативними документами терміни надання інформації по споживачам, що не увійшли до Реєстру ні одного постачальника. Крім того, деякі бюджетні організації в зоні ліцензійної діяльності "Чернігівгазу" не внесені в Реєстр споживачів жодного постачальника, що робить неможливим проведення розподілу газу цим установам.

Зі свого боку газорозподільна компанія регулярно повідомляє про будь-які проблеми Регулятора і державні органи влади, що підкреслює необхідність втрутитися в ситуацію і зобов'язати оператора ГТС дотримуватися положень Кодексів.

"Починаючи з червня 2018 року, наші фахівці ретельно вивчають функціонал платформи. При цьому фіксують недоліки і передають інформацію відповідним структурам. Співробітники пройшли навчання і повністю готові до роботи в умовах щодобового балансування, - повідомив комерційний директор ПАТ "Чернігівгаз", Сергій Савченко. - Сподіваємося на оперативне вирішення існуючих проблем з платформою, що дасть змогу своєчасно почати роботу в цьому напрямку".

Завдяки щоденному балансуванню споживачі природного газу зможуть закривати свій баланс кожен день, а не чекати завершення місяця, як це відбувалося раніше. До того ж це спростить обмін інформацією і забезпечить точний облік заявленого та відібраного з газотранспортної системи регіону природного газу.

Нагадаємо, впровадження добової балансування повинно було відбутися ще 1 серпня 2018 року. Після цього НКРЕКП двічі преносила старт системи.

Основною сферою діяльності ПАТ "Чернігівгаз" є розподіл природного газу. Щорічний обсяг транспортування становить близько 600 млн куб. м природного газу. Система газопостачання Чернігівської області складається з 13,8 тисяч км газопроводів.

Нашими клієнтами є понад 356,5 тисяч сімей, близько 2,5 тисяч підприємств та установ Чернігівської області. Найбільшими клієнтами ПАТ "Чернігівгаз" є Чернігівська ТЕЦ, ПАТ "Облтеплокомуненерго", ТОВ "Земля і воля", Остерська КЕЧ, Ніжинтепломережі, ПАТ "Линовицький цукровий к-т", КП ТКЕ Прилукитепловодопостачання.

Компанія є одним з найбільших платників податків регіону. Щороку до бюджетів усіх рівнів виплачується понад 98 мільйонів гривень податків і зборів.