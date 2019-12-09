"Чернігівгаз" відкрив одинадцятий Центр обслуговування клієнтів

5 грудня відбулося відкриття нового Центру обслуговування клієнтів АТ "Чернігівгаз" у місті Мена. Понад 11,5 тис. споживачів газу Менського району зможуть швидко, доступно і зручно отримати весь спектр послуг газової компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В центрах обслуговування клієнтів споживачі можуть укласти договір на технічне обслуговування будинкових мереж, замовити установку газового обладнання, лічильників, газифікацію житла, виготовлення технічних умов, проектної документації тощо.

"Ми працюємо відкрито і прозоро, прагнемо конструктивного діалогу та ефективної співпраці з кожним клієнтом. Особливо це важливо в районах, де і так погано розвинена інфраструктура. Саме такі сучасні Центри обслуговування надають можливість нашим споживачам в одному місці здійснити всі необхідні дії і витратити при цьому якомога менше часу", - зазначила голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова.

За словами прес-служби, першим клієнта завжди зустрічає адміністратор, він допомагає у з'ясуванні питань, які не потребують детального вивчення стану особового рахунку, а при необхідності направляє споживача до профільного фахівця. Відвідувачів нового офісу - фізичних та юридичних осіб - будуть консультувати 3 менеджера.

"За допомогою сучасних онлайн - технологій, клієнти під час очікування можуть самостійно зареєструвати Особистий кабінет на моніторі "тонкого клієнта" та отримати детальну інформацію про своєму особовому рахунку. Максимально продуманий інтер'єр, створений таким чином, щоб відвідувачі комфортно себе почували - простора і світла зал очікування, зручні дивани, безкоштовний Wi-Fi. А для людей з обмеженими фізичними можливостями передбачено пандус", - йдеться в повідомленні.

Зараз в Чернігівській області вже діють 11 ЦОКов, що надають послуги для 82,5% споживачів природного газу і розташовані у Чернігові, Прилуках, Ніжині, Ріпках, Борзні, Козельці, Бобровиці, Бахмачі, Носівці, Корюківці і Мене.