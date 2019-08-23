"Чернігівгаз" відкрив два сучасних Центри обслуговування клієнтів

Минулого тижня АТ "Чернігівгаз" відкрило модернізовані центри обслуговування клієнтів ще у двох районах області. Відтепер нову якість сервісу зможуть оцінити понад 12,3 тис. споживачів газу Носівського та майже 7 тис. Ріпкинського районів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відкриття нових офісів дозволило жителям Носівки, Ріпок та прилеглих до райцентрів населених пунктів отримувати більше 40 послуг газової компанії в одному приміщенні. Крім консультацій з розрахунками, фізичні та юридичні особи можуть подати заяву на зміну власника, укладення договорів, а також вирішити всі питання технічного характеру замовити газифікацію житла, технічне обслуговування або ремонт газових приладів і т. п. Крім того, отримати рахунок та провести оплату послуги на місці", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, систематизація послуг і новий формат дизайну приміщень дозволить надавати споживачам повну консультаційну та сервісну підтримку, а також зробити прийом відвідувачів приємним і комфортним, впевнені в компанії.

"Ми прагнемо підтримувати високу якість сервісу, - підкреслила голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова. - Запровадження саме такої моделі співпраці з клієнтами удосконалює процеси обміну інформацією, створює комфортні умови для відвідувачів і сприяє налагодженню діалогу зі споживачами. І це для нас є пріоритетним завданням".

У прес-службі зазначили, що головна новинка ЦОКів - зона ресепшен. Її адміністратор першим зустрічає клієнтів. Саме він допомагає у вирішенні питань, які не потребують детального вивчення стану особового рахунку, а в разі необхідності, направляє споживача до профільного фахівця. Такий перерозподіл клієнтських потоків дозволяє уникнути черг та зекономити час відвідувачів.

"Також тут можна вирішити свої "газові справи" шляхом самообслуговування. Сучасна комп'ютерна техніка, доступ до мережі Інтернет і Wi-Fi дозволяють самостійно зареєструвати Особистий кабінет на моніторі "тонкий клієнт" або з власного мобільного. У разі необхідності споживачеві буде надана всебічна допомога в оволодінні дистанційними сервісами компанії. Щоб відвідувачі приходили за звичним їм адресами, розташування офісів не міняли, а лише модернізували вже існуючі приміщення за новим стандартам відкритого простору. Особливу увагу приділено зручному зонуванню. Приміщення облаштовано таким чином, щоб людина могла відчувати себе максимально комфортно - в зоні очікування встановлені зручні дивани, кулер з водою, вхід обладнаний пандусом", - йдеться в повідомленні.

Центри обслуговування в Носовці і в Ріпках стали восьмим і дев'ятим в області офісами, оформленими з сучасним європейським стандартам. Зараз якісним сервісом охоплено більше 280,5 тис. споживачів, а це майже 79% домогосподарств Чернігівської області. Подібні офіси вже функціонують у Чернігові, Ніжині, Прилуках, Корюківці, Бобровиці, Козельці, і Бахмачі.