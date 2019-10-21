"Чернігівгаз": новий тариф дозволить модернізувати мережі

Новий тариф АТ "Чернігівгаз" на доставку газу дозволить компанії отримати потрібний ресурс для обслуговування та модернізації мереж. Саме це дозволить підвищити безпеку і безперебійність розподілу природного газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Новий тариф дасть можливість проводити безкоштовну заміну лічильників, сформувати обмінний фонд лічильників для населення. Для АТ "Чернігівгаз" у новому тарифі на обмінний фонд та заміну лічильників передбачено 27,752 млн гривень. Цього вистачить для створення обмінного фонду у розмірі 2,652 тис. індивідуальних лічильників, що становить приблизно 98,5% від потреб на 2019 рік, і заміни 15,643 тис. індивідуальних лічильників", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 7 жовтня НКРЕКП затвердила нову методику розрахунку тарифу на основі замовленої потужності. Плата за доставку газу тепер відокремлена від вартості газу і буде сплачуватися окремо.

" 74% споживачів вважають відділення плати за доставку газу від загального рахунку за газ більш прозорим і зрозумілим, ніж чинна система нарахувань. Це один із результатів першого в Україні опитування споживачів енергетичних послуг, результати якого 17 вересня оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології", - говориться в повідомленні.

За словами прес-служби, вартість послуги залежить від обсягу газу, спожитого споживачем за попередній рік і буде виплачуватися рівними частинами щомісячно. "Споживачі, які використовують більшу частину газу взимку зможуть знизити навантаження на сімейний бюджет. Рівномірні платежі протягом року дозволять операторам ГРМ постійно отримувати потрібний ресурс для обслуговування та модернізації мереж. А це дасть можливість забезпечити аварійно-диспетчерську службу необхідними матеріалами для підвищення безпеки газопостачання для споживачів Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі розповіли, що кошти з щомісячного платежу будуть спрямовані на:

71% - підтримання поточної роботи мережі;

11% - матеріали та інше;

10% - податки;

6% - інвестиції;

2% - установка і обслуговування лічильників.

"Протягом 2014-2018 років АТ "Чернігівгаз" отримало від діяльності з розподілу природного газу збитки на суму 396,4 млн гривень. Тільки в поточному році компанія отримає збитки на суму 257 млн гривень. На жаль, НКРЕКП в структурі нового тарифу передбачила дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди", - йдеться в повідомленні.