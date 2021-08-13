"Чернігівгаз": кількість неплатників за розподіл газу зменшилась на 40%

Разом з тим, значно скоротилася кількість споживачів, які не платили за розподіл жодного разу. У компанії зазначили, що якщо в кінці 2020 року їх було понад 19 тисяч, то станом на 1 серпня 2021 року – 11,7 тисяч. Тобто 7,4 тисячі клієнтів компанії частково або повністю розрахувалися із накопиченими боргами.

"Свідома сплата за розподіл газу – це гарантія безперебійного газопостачання. Адже за кошти, сплачені споживачами за отримані послуги, оператори ГРМ здійснюють всі роботи з обслуговування і ремонтів газорозподільних мереж області", -' йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, цьогоріч "Чернігівгаз" за інвестпрограмою, яка є частиною затвердженого НКРЕКП тарифу, замінить 71 ШГРП. Нові шафові газорегулюючі пункти забезпечуватимуть газом понад 9 тисяч клієнтів компанії. Також передбачено реконструкцію 10 ГРП, капремонт 13 станцій електрохімічного захисту газопроводів, які запобігають їх корозії тощо.

"Єдине джерело фінансування таких робіт – тариф на розподіл газу. Тому несвідоме ставлення частини споживачів до розрахунків за отримані послуги ставить під загрозу повне виконання запланованого переліку робіт. Саме через це АТ "Чернігівгаз" змушене стягувати борги примусово. Зокрема, за перше півріччя компанія передала до судів 495 справ боржників. Крім боргу, вони муситимуть сплатити ще й судові витрати", - йдеться у повідомленні.