"Чернігівгаз": клієнти можуть придбати газові котли в 104.ua Клієнтських просторах

З початку року фахівці з капітального будівництва "Чернігівгазу" газифікували 9 промислових об’єктів, 111 приватних будинків та 8 багатоповерхівок. Забудовники придбали у компанії 308 котлів, ще понад 400 клієнтів замовили в індивідуальному порядку, в тому числі в складі послуг "під ключ".

Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

У новобудові на вулиці Волковича в Чернігові фахівці компанії встановили 98 котлів "Протерм Ягуар", які забудовник придбав у АТ "Чернігівгаз".

"Придбали такі котли в пакеті послуг "газифікація під ключ" від "Чернігівгазу", бо цей виробник є лідером по СНД, нема по них зауважень ні при монтажі, ні при експлуатаці", - пояснює Максим Ющенко, представник забудовника "Денар-Люкс".

У "Чернігівгазі" доступні для придбання котли від різних виробників, з різними технічними параметрами – можна обрати під будь-які індивідуальні потреби. Об’єднують їх важливі спільні риси – вони не просто мають ліцензії та сертифікати якості, а й відповідають особливостям українських газорозподільних систем. Крім того, мають високі ККД, тепловіддачу і клас продуктивності – а отже, дозволяють економно споживати газ.

"Підібрати та придбати котел за індивідуальними потребами можна в 104.ua Клієнтських просторах, де це допоможуть зробити Персональні менеджери. Вони ж супроводжують увесь процес газифікації чи реконструкції, якщо клієнт замовляє послугу "під ключ", - розповідає начальниця регіонального управління офлайн-обслуговування 104.ua Клієнтського простору Алла Леоненко.

Саме такою скористався забудовник і для цієї новобудови – фахівці "Чернігівгазу" розробили проект для нестандартного приєднання, проклали зовнішні та внутрішні газопроводи, встановили котли і лічильники, а також індивідуальні виносні вимикаючі пристрої в кожній квартирі. Такими ж обладнані і квартири в ЖК "Мрія" на проспекті Миру в Чернігові, в якому "Чернігівгаз" також спроектував систему газопостачання для індивідуального опалення.

"Підібрати та замовити газове обладнання і послуги можна у всіх 104.ua Клієнтських просторах регіону, які обслуговують клієнтів АТ "Чернігівгаз", - каже начальниця регіонального управління офлайн-обслуговування 104.ua Клієнтського простору Алла Леоненко.