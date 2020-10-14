"Чернігівгаз": борги за розподіл газу перевищили 28 млн гривень

АТ "Чернігівгаз" розподіляє газ кільком категоріям споживачів: населенню, теплогенеруючим підприємствам, промисловості та бюджетним установам. Найбільша частка розподілу - у населення (38% обсягів розподіленого газу) та тепловиків (51%). Ці ж категорії споживачів – головні боржники. Загалом вони винні компанії 28,4 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

"Борг населення станом на 1 жовтня – 11,2 мільйони. Тобто кожен 5-й споживач нині має заборгованість за розподіл. В середньому це близько 150 гривень по особовому рахунку. Якщо ми стягуватимемо ці борги примусово, то боржники сплачуватимуть ще й судові витрати, які можуть в десятки разів перевищувати суму самої заборгованості", - каже комерційний директор АТ "Чернігівгаз" Сергій Савченко.

За словами прес-служби, зараз компанія не застосовує за прострочення оплати такі санкції, як штрафи і відключення. Однак під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство змушене вдаватися до крайніх заходів - боржникам надіслано 32 тисячі листів про заборгованість, нині компанія подала до суду близько 200 позовів.

"Майже 19 тисяч абонентів накопичили борг у 4,6 млн гривень, не сплативши за розподіл жодного разу з початку року. За звичних умов таких абонентів, за Кодексом ГРМ, газорозподільна компанія має відключати від газопостачання. І це може статися після закінчення карантину, якщо вони не розрахуються з боргами. Боржники ж, які мають пільги і субсидії, ризикують залишитись без державної допомоги – компанія передає до органів соцзахисту списки споживачів, які мають заборгованість більше 3 місяців. Таких в області 11 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Ще 17,2 млн – це борги за розподіл 3-х теплогенеруючих підприємств, 2 з яких ризикують не почати опалювальний сезон вчасно: "НіжинТеплоМережі" (2,8 млн гривень боргу), "Прилукитепловодопостачання" (2,4 млн гривень боргу) та "Облтеплокомуненерго" (11,8 млн гривень боргу). При цьому лише Облтеплокомуненерго звернулося до Чернігівгазу з листом про реструктуризацію боргу.

"Ми не бачимо поки, як вийти з ситуації з боргами по Ніжину і Прилуках. Нема жодних гарантій ні з боку органів влади, ні цих підприємств стосовно сплати боргів. А ми за Кодексом ГРМ не можемо розподіляти газ боржникам", - сказала голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова.

АТ "Чернігівгаз" дякує тим споживачам, які платять вчасно і наперед. Саме завдяки цим сплатам компанія може виконувати обслуговування та ремонти. Адже платіж за розподіл – це не платіж "за трубу", як можна іноді почути.

"Труба отримує статус газопроводу, лише коли вона передає газ. А газопровід не може існувати без ГРП, ШГРП, засувок і десятків тисяч пристроїв. Все це - газорозподільна система, на утримання якої і йдуть гроші з тарифу. А також на роботу аварійно-диспетчерської служби 104. Це така ж екстрена служба, як і, наприклад, рятувальники або швидка. Але якщо робота останніх фінансується з бюджету, то робота аварійної газової служби – лише з тарифу", - пояснює голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова.

За даними дослідження Центру Разумкова, проведеного у вересні цього року, лише 0,7% опитаних українців стикались із перериванням газопостачання і ще 3,2% мали такі випадки час від часу.

"Отже, розподіл природного газу залишається найстабільнішою серед усіх комунальних послуг. Попри складну ситуацію з розрахунками, "Чернігівгаз" виконує свої зобов’язання – до початку опалювального сезону замінив 23 шафових газорегулюючих пункти, профінансував придбання 46 ШГРП, провів ремонти на 441 ГРП, з них на 9 – повну реконструкцію, відремонтував або замінив 358 засувок, обстежив понад 1700 км підземних газопроводів, повірив 14 тисяч побутових лічильників та замінив 8 тисяч непридатних", - йдеться у повідомленні.

В компанії пояснюють, що плата за розподіл не є якимось новим платежем, і раніше входила у вартість кубометру газу. І лише з початку 2020 року, в зв’язку з реформуванням ринку газу в Україні за європейськими стандартами, цю плату винесено в окрему квитанцію.

"Вона залежить від індивідуального обсягу споживання в минулому газовому році. В січні 2021 року споживачі отримають платіжки, розраховані вже на основі газового року, який тривав з 1 жовтня 2019 до 30 вересня 2020. Для розрахунку сума кубів газу, спожитого за газовий рік, ділиться на 12 місяців та множиться на тариф. Так отримуємо вартість розподілу на місяць. До речі, систему нарахування плати за розподіл газу рівними частинами впродовж року теж було створено в інтересах споживачів: це дозволяє їм зменшити фінансове навантаження в осінньо-зимовий період", - йдеться у повідомленні.