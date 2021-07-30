"Чернігівгаз": 86 багатоповерхівок замовили ТО внутрішньобудинкових мереж

"Це будинок на 500 квартир з автономним опаленням, і добре, що ця ситуація трапилася не в опалювальний сезон. В ньому провели технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, усунули всі технічні несправності, і мешканці можуть безпечно користуватися газом. Хочу також спростувати хибне уявлення про те, що новобудови не потребують такого обслуговування мереж. Крім віку, на стані газопроводів позначаються і зовнішні фактори - зміна температур, яка впливає на фізичні властивості металу та різьбових з‘єднань, механічні пошкодження тощо", - зазначила голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова під час круглого столу в Прилуцькій міськраді з головами ОСББ та керівниками компаній-управителів.

У прес-службі зазначили, що це вже четверта зустріч керівництва оператора ГРМ із представниками громад за останній час. Круглі столи пройшли також в Новгород-Сіверському, Ніжинському районах та Чернігові.

Представники оператора ГРМ обговорили з учасниками зустрічі необхідність проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. За їхній стан, згідно з чинним законодавством, відповідальні власники та співвласники і управителі будинків. Для проведення ТО мереж вони можуть самостійно обрати спеціалізовану організацію та укласти з нею угоду.

"ТО внутрішньобудинкових мереж - це не монопольна послуга. Але, обираючи організацію, яка її надаватиме, потрібно зважати на досвід проведення таких робіт, досвід і фаховість персоналу, обладнання тощо",- зауважила Алла Ярова.

Наразі 18 прилуцьких багатоповерхівок уже уклали угоди на проведення ТО з "Чернігівгазом". По області до оператора ГРМ за цією послугою звернулися 86 багатоквартирних будинків. У "Чернігівгазі" нагадують - газопостачання, за Правилами безпеки систем газопостачання, може здійснюватися лише на внутрішньобудинкові мережі, які перебувають в належному технічному стані.