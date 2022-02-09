"Чернігівгаз" у 2021 році сплатив 191 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

Загалом компанії, які працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

"Всі виплати в компанії офіційні. Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, дбаючи про своїх працівників та громади області. "Чернігівгаз" сплачує податки до місцевих бюджетів, у кожну громаду та територіальну одиницю, де діє наш підрозділ – на відміну від багатьох компаній, які платять їх за місцем реєстрації основної юридичної особи, – зазначила голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова. - Цього року за ініціативою РГК ми започатковуємо низку довгострокових соціальних та екологічних проектів, спрямованих на сталий розвиток, у партнерстві з місцевими громадами".

Компанія має свою стратегію ESG, яка передбачає, зокрема, створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників, а також підготовку і працевлаштування нових кадрів. Для цього у співпраці з професійно-технічними навчальними закладами регіону "Чернігівгаз" реалізує програму з дуальної освіти. Практичні навчання студенти проходитимуть у РГК Освітньому просторі компанії, на найсучасніших зразках обладнання та з застосуванням віртуальних технологій.

Також компанія планує збудувати сучасний спортивний майданчик у Ніжині для організації здорового і безпечного дозвілля місцевої молоді.

"З метою відповідального споживання і збереження природних ресурсів "Чернігівгаз" втілюватиме програму відмови від паперових рахунків та перехід на електронні, розвиваючи онлайн-сервіси. Турбуючись про довкілля, компанія здійснює утилізацію технічних відходів та запроваджує сортування сміття, а також висадку дерев у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що одним із пріоритетних завдань є редизайн газових мереж, який "Чернігівгаз" проводить для оптимізації надлишкових потужностей - це дозволить економніше використовувати енергоресурси. Проекти редизайну, які оператор ГРМ реалізує по ГРС Булахів, ГРС Заїзд та ГРС Івківці, дозволять скоротити 80-90 % надлишкових потужностей газорозподільних мереж, підключених до цих ГРС.