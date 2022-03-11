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У Чернігові внаслідок нічних обстрілів пропало водопостачання

Автор: Константин Широкун

У Чернігові вранці 11 березня пропало водопостачання, комунальні служби працюють над усуненням проблеми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Чернігівводоканал"

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" повідомляє, що в результаті нічних ударів була порушена водопровідна мережа, швидше за все, великого діаметру. Через значні витоки води вранці 11 березня було припинено водопостачання міста.

Співробітники міського водоканалу просять жителів міста повідомляти про пошкодження мереж для їх оперативного подальшого ремонту та відновлення водопостачання.

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