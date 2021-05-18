У Чернігові в "реабілітаційному центрі" утримували в неволі 21 людину

Правоохоронці у Чернігові викрили роботу так званого "реабілітаційного центру з ідеологічним одужанням". У ньому проти волі утримувалися 21 людина у віці від 18 до 50 років.

За інформацією поліції, в цей центр могли потрапити як нарко або алкозалежні, так і ті, хто з певних причин не догодили своїм родичам.

"Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про приміщення людини в цей загратований будинок. Для цього необхідно було просто вказати пальцем на "пацієнта". За людиною в будь-яку точку України відразу виїжджала група чоловіків і примусово доставляла її в Чернігів", - повідомив начальник поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Така послуга коштувала до 2500 гривень. Також родичі повинні були платити за утримання людини в центрі по 8 тисяч гривень на місяць. При цьому в організатори центру не просили медичних довідок про стан "пацієнта", а в самій установі були відсутні медики. Якщо утримуваним ставало погано або вони починали чинити опір - їм давали легкі наркотики.

"Під час приміщення в центр спортивні молоді відбирали у людей мобільні телефони, особисті речі, не давали спілкуватися з людьми поза центром, наносили психологічного і фізичного насильства за будь-які порушення так званих "правил перебування в лікарні". Покинути загратований будинок утримувані не мали можливості", - зазначили в поліції.

Зараз перевіряється інформація про відчуження нерухомого майна громадян, які перебували в центрі.

"Так званий "реабілітаційний центр" у Чернігові діяв близько півроку. Організував його громадянин Російської Федерації. До злочинного угруповання також входили уродженці Харківської та Донецької областей віком від 25 до 35 років. Між ними були чітко розподілені ролі. Раніше ці чоловіки були судимі за обіг наркотиків", - додали правоохоронці.

Організатора і ще трьом активних членів угруповання затримали. Вирішується питання про повідомлення їм про підозри за ч.3 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб). Їм загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.