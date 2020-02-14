У Чернігові поліція відкрила справу через погрози журналісту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Журналісту публічно погрожують розправою

У Чернігові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом погроз місцевому журналісту з боку одного з керівників місцевого ОСББ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За словами журналіста, один з керівників місцевого ОСББ публічно погрожував йому розправою у соціальній мережі.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу, тобто погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності.

Зазначається, що дане правопорушення карається виправними роботами терміном до 2 років, арештом до 6 місяців, обмеженням або позбавленням волі до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс президента України подає до суду позов на програму "Схеми" з вимогою спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з головою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Омані. У ОП стверджують, що інформація, поширена журналістами, не відповідає дійсності.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці встановили замовника підпалу автомобіля львівської журналістки. В організації злочину підозрюють раніше судимого львів'янина, відомого в кримінальному світі. До злочину також може бути причетний працівник Франківського відділу поліції Львова.