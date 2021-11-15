В Чернігові відкрито п’ятий РГК Освітній простір

На базі АТ "Чернігівгаз" відкрили РГК Освітній простір. Він став п’ятим в мережі, яка нараховуватиме 16 подібних закладів в Україні.

У компанії зазначили, що в РГК Освітньому просторі облаштовані теоретичний та практичний класи і клас віртуальної реальності. Там відбуватиметься адаптаційне навчання для нових співробітників та практична перепідготовка за новітніми технологіями. В практичному класі зібрані зразки сучасного обладнання виробництва RGC Production, яке використовується на газорозподільних мережах України, а також газове обладнання від світових виробників, адаптоване до особливостей українських газових систем.

"Наша галузь потребує спеціальної підготовки кадрів. Але ми не просто хочемо розвивати і популяризувати професію газовика. Сьогодні люди залишаються жити там, де є інфраструктура. Тому ми хочемо, щоб наші діти побачили розвиток. Ми плануємо співпрацювати з навчальними закладами - щоб діти знали, що після закінчення навчального закладу вони прийдуть працювати в компанію, яка розвивається і користується новітніми технологіями", - зазначила голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова.

В РГК Освітньому просторі встановлені стенди з метрологічним обладнанням, засобами для комплексно-приладового обстеження мереж, електрогазозварювання та зварювання поліетилену, газорегулююче обладнання, сучасні котли з найвищою продуктивністю та ККД.

Крім того, в навчанні використовуються віртуальні технології, які дозволяють не лише йти в ногу з інноваціями, а й на випередження.

"Дійсно, компанія дбає про навчання своїх спеціалістів. Ми бачимо, що застосовується серйозне сучасне обладнання. Якщо компанія приділяє серйозну увагу навчанню своїх фахівців, від цього виграють всі", - поділився враженнями Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

"Світ розвивається шаленими темпами. Щоб залишатися конкурентоспроможними, треба встигати за цим розвитком. Відкриття такого освітнього центру – це приклад для багатьох компаній. Всі громади Чернігівщини користуються газом, тому розвиток і навчання фахівців – це дуже важливо. Крім того, ми потребуємо таких освітніх програм, які можуть розповсюджуватися на різні сфери", - сказала перша заступниця голови Чернігівської обласної ради Ніна Лемеш.

За словами прес-служби, крім навчання власного персоналу, в РГК Освітньому просторі планують реалізовувати проекти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону.