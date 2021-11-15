ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Чернігові відкрито п’ятий РГК Освітній простір

Новость на русском →
Чернігів, Понеділок 15 листопада 2021 16:21
В Чернігові відкрито п’ятий РГК Освітній простір РГК Освітній простір (прес-служба "Чернігівгазу")
Автор: Марія Тарариєва

На базі АТ "Чернігівгаз" відкрили РГК Освітній простір. Він став п’ятим в мережі, яка нараховуватиме 16 подібних закладів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

У компанії зазначили, що в РГК Освітньому просторі облаштовані теоретичний та практичний класи і клас віртуальної реальності. Там відбуватиметься адаптаційне навчання для нових співробітників та практична перепідготовка за новітніми технологіями. В практичному класі зібрані зразки сучасного обладнання виробництва RGC Production, яке використовується на газорозподільних мережах України, а також газове обладнання від світових виробників, адаптоване до особливостей українських газових систем.

В Чернігові відкрито п’ятий РГК Освітній простір

"Наша галузь потребує спеціальної підготовки кадрів. Але ми не просто хочемо розвивати і популяризувати професію газовика. Сьогодні люди залишаються жити там, де є інфраструктура. Тому ми хочемо, щоб наші діти побачили розвиток. Ми плануємо співпрацювати з навчальними закладами - щоб діти знали, що після закінчення навчального закладу вони прийдуть працювати в компанію, яка розвивається і користується новітніми технологіями", - зазначила голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова.

В РГК Освітньому просторі встановлені стенди з метрологічним обладнанням, засобами для комплексно-приладового обстеження мереж, електрогазозварювання та зварювання поліетилену, газорегулююче обладнання, сучасні котли з найвищою продуктивністю та ККД.

Крім того, в навчанні використовуються віртуальні технології, які дозволяють не лише йти в ногу з інноваціями, а й на випередження.

"Дійсно, компанія дбає про навчання своїх спеціалістів. Ми бачимо, що застосовується серйозне сучасне обладнання. Якщо компанія приділяє серйозну увагу навчанню своїх фахівців, від цього виграють всі", - поділився враженнями Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

"Світ розвивається шаленими темпами. Щоб залишатися конкурентоспроможними, треба встигати за цим розвитком. Відкриття такого освітнього центру – це приклад для багатьох компаній. Всі громади Чернігівщини користуються газом, тому розвиток і навчання фахівців – це дуже важливо. Крім того, ми потребуємо таких освітніх програм, які можуть розповсюджуватися на різні сфери", - сказала перша заступниця голови Чернігівської обласної ради Ніна Лемеш.

За словами прес-служби, крім навчання власного персоналу, в РГК Освітньому просторі планують реалізовувати проекти з профорієнтації та дуальної освіти спільно з навчальними закладами регіону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Газ
NEWS
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють