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В Чернігові окупанти обстріляли людей, що стояли в черзі за хлібом: загинули 10 осіб

Фото: в Чернігові окупанти обстріляли людей в черзі за хлібом (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Юрченко

В Чернігові в середу, 16 березня, російські окупанти обстріляли місцевих жителів, що стояли в черзі за хлібом. За попередніми даними, загинули 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.Чернігів.

Очевидці розповіли, що обстріл почався близько 10:00. Ворожі війська обстріляли один зі спальних мікрорайонів Чернігова. Під обстріл потрапили людей, які стояли в черзі за хлібом.

В результаті дій окупантів загинули як мінімум 10 мирних мешканців.

Нагадаємо, що окупанти намагалися провести атаку в сторону Києва. Проте українські військові відбили наступ ворога.

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