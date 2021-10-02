У Чернігові знайшли мертвим поліцейського, ще одного - без свідомості

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка, який виявився співробітником поліції, виявили посеред вулиці перехожі.

Крім того, поруч зі вбитим без свідомості знаходився ще один чоловік - також правоохоронець, його госпіталізували, нині він перебуває у реанімації.

Відомо, що силовики затримали чотирьох осіб, які підозрюються у нападі на поліцейських.

У правоохоронних органах поки не надають жодної інформації про інцидент.