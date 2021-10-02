У Чернігові знайшли мертвим поліцейського, ще одного - без свідомості

Сьогодні вночі в Чернігові в мікрорайоні Масани вбили співробітника поліції. Ще одного правоохоронця тяжко поранили
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Сheline.
За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка, який виявився співробітником поліції, виявили посеред вулиці перехожі.
Крім того, поруч зі вбитим без свідомості знаходився ще один чоловік - також правоохоронець, його госпіталізували, нині він перебуває у реанімації.
Відомо, що силовики затримали чотирьох осіб, які підозрюються у нападі на поліцейських.
У правоохоронних органах поки не надають жодної інформації про інцидент.