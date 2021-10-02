RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чернігові знайшли мертвим поліцейського, ще одного - без свідомості

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вночі в Чернігові в мікрорайоні Масани вбили співробітника поліції. Ще одного правоохоронця тяжко поранили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Сheline.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло чоловіка, який виявився співробітником поліції, виявили посеред вулиці перехожі.

Крім того, поруч зі вбитим без свідомості знаходився ще один чоловік - також правоохоронець, його госпіталізували, нині він перебуває у реанімації.

Відомо, що силовики затримали чотирьох осіб, які підозрюються у нападі на поліцейських.

У правоохоронних органах поки не надають жодної інформації про інцидент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів