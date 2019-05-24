Чернігівці скоїли крадіжок газу на майже 1,5 млн гривень, - "Чернігівгаз"

За січень-березень 2019 року фахівцями АТ "Чернігівгаз" зафіксовано 90 фактів незаконного споживання газу. Загальна сума заподіяних збитків, нарахованих порушникам, склала 1,438 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість крадіжок зменшилась на третину, натомість суми штрафних нарахувань збільшились на 600 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що майже 40% крадіжок газу, скоєних мешканцями області, пов`язані з втручанням в роботу лічильника газу. За перші три місяці року було виявлено 35 таких випадків, по яким було нараховано 542 тис грн штрафних санкцій.

"Так, у січні цього року, у мешканця с. Кувечичі Чернігівського району було виявлено втручання в роботу газового лічильника. Обстеження лічильника показало, що у вихідному патрубку приладу знаходився сторонній металевий предмет, який впливав на коректність обліку газу. За рішенням комісії були нараховані штрафні санкції на суму понад 121 тис. гривень, яку порушник майже одразу й сплатив", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, ще один резонансний факт махінацій з лічильником викрито в березні в Новгород-Сіверському. При експертизі лічильника було доведено, що господар підлаштував конструкцію приладу так, щоб за допомогою магнітного поля зменшувати показники до повної зупинки облікового механізму. За такі протиправні дій споживачу нараховано майже 92 тис. гривень збитків.

"Друге "по популярності" порушення – це несанкціоноване відновлення газопостачання, іншими словами - зрив пломби. За такі зловживання 32 домогосподарства мають компенсувати 800 тис. гривень збитків. Ще близько 60 тис. гривень сягнула шкода внаслідок 2 незаконних врізок в систему газопостачання, виявлених в Чернігові та с. Печенюги Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що нарахування штрафів проводяться в прозорий спосіб – після детального розгляду обставин та проведення експертиз. Далі рішення виноситься на розгляд спеціальної комісії, на яку офіційно запрошується господар помешкання, де виявлено правопорушення. В компанії застерігають споживачів від протиправних дій, які врешті-решт все одно будуть виявлені. Згідно вимог Кодексу ГРС, крадіжки газу караються донарахуванням збитків, суми яких набагато більші ніж при законному споживанні.

"У разі виявленої крадіжки споживач-порушник має відшкодувати газорозподільній компанії невраховані обсяги граничних норм споживання, що в рази перевищує вартість законного користування паливом. Крім того, в залежності від характеру порушення, зловмиснику доведеться сплатити за послугу з припинення та відновлення газопостачання, оплатити вартість пошкодження приладу обліку чи газопроводу, - пояснює технічний директор АТ "Чернігівгаз" Ігор Швець. – А головне, слід пам`ятати, що будь-яке стороннє втручання в газову мережу супроводжується витоками газу, які несуть небезпеку як для порушника, так і для його оточення. Це загроза вибухів, пожеж та отруєнь".