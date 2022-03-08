Чернігів після обстрілів військами РФ. Як виглядає місто-герой сьогодні

Російська Федерація скоює злочини проти людства – бомбить житлові квартали Чернігова.
РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages.
Вже котрий день місто-герой Чернігів піддається ударам з боку російських окупантів. Але кожен раз виходить переможцем у боротьбі за свободу.
З обложеного міста продовжують виїжджати городяни окремими групами автомобілів, повідомив голова ОДА В'ячеслав Чаус.
За його словами, багато чернігівців покинули місто вчора, їдуть і сьогодні.
Армія РФ, не здатна подолати опір українських військ, в останні дні здійснює терористичні акти проти жителів України. Кілька днів поспіль вона завдає авіаударів по житлових кварталах міста і соціальних об'єктах.
Зараз загарбницька армія використовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії – некеровані авіабомби ФАБ-500.
Такий тип зброї застосовується проти військово-промислових об'єктів і фортифікаційних споруд. А в Чернігові – проти житлових кварталів.
Три бомби, що не розірвалися, були виявлені на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який був знищений біля Чернігова бійцями ППО.
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