RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чернігів після обстрілів військами РФ. Як виглядає місто-герой сьогодні

Автор: RBC.UA

Російська Федерація скоює злочини проти людства – бомбить житлові квартали Чернігова.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages.

Вже котрий день місто-герой Чернігів піддається ударам з боку російських окупантів. Але кожен раз виходить переможцем у боротьбі за свободу.

З обложеного міста продовжують виїжджати городяни окремими групами автомобілів, повідомив голова ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, багато чернігівців покинули місто вчора, їдуть і сьогодні.

(Фото: GettyImages)

Армія РФ, не здатна подолати опір українських військ, в останні дні здійснює терористичні акти проти жителів України. Кілька днів поспіль вона завдає авіаударів по житлових кварталах міста і соціальних об'єктах.

Зараз загарбницька армія використовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії – некеровані авіабомби ФАБ-500.

(Фото: t.me/chernigivskaODA)

Такий тип зброї застосовується проти військово-промислових об'єктів і фортифікаційних споруд. А в Чернігові – проти житлових кварталів.

Три бомби, що не розірвалися, були виявлені на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який був знищений біля Чернігова бійцями ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЧернігівВійна в Україні