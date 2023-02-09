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В Черниговской области завершили разбор завалов после российского авиаудара: два человека погибли

Иллюстративное фото: в Черниговской области завершили разбор завалов после российского авиаудара (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели завершили разбор завалов после российского авиаудара по промышленному зданию в Семеновской общине Черниговской области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"2 человека погибли и еще 2 двое травмированы в результате ракетного удара с самолетов в промышленное здание на территории филиала Ирванцевского торфозавода ГП "Чернигивторф" в селе Куты Вторые Новгород-Северского района (Семеновская община). Атака произошла вчера", - написал он.

Чаус отметил, что спасатели уже завершили разбор завалов. К ликвидации последствий авиаудара привлекали 15 человек личного состава ГСЧС в области и 45 человек местного населения, 4 единицы специальной техники, 3 крана и 3 погрузчика.

Напомним, вчера россияне ударили из авиации по Семеновской общине в Черниговской области. Вражеские ракеты попали в промышленныое здание.

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Черниговская областьВойна России против УкраиныАвиаудары