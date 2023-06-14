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В Черниговской области задержали мужчину, который из-за Тика Ток сдавал россиянам позиции ВСУ

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 17:12
В Черниговской области задержали мужчину, который из-за Тика Ток сдавал россиянам позиции ВСУ Фото: Тик Ток (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали жителя Черниговской области, который с помощью социальных сетей сдавал россиянам позиции украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное Командование "Север".

Как выяснили следователи, задержанный распространял информацию о перемещении личного состава и техники сил обороны на территории региона. Он снимал видео и фотографировал военные объекты. А медиафайлы он разместил на своей странице в соцсети Тик Ток с привязкой к геолокации.

Данную информацию сразу подхватили российские пропагандистские паблики, включая прокремлевские Telegram-каналы. А опубликованный контент просмотрели более 12 тысяч пользователей, в том числе жителей страны-агрессора.

Как объяснил содеянное задержанный, таким образом "нарастить" аудиторию. Однако впоследствии стало известно о его связях на временно оккупированных территориях Украины и незаконных формированиях, контролируемых российскими спецслужбами.

Мужчина привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ недавно задержала коллаборанта, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

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