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В Черниговской области произошло ДТП, в котором погибли дети

Четверг 17 октября 2024 00:20
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В Черниговской области произошло ДТП, в котором погибли дети Фото: в смертельном ДТП погибли четверо людей (freepik.com)
Автор: Валерий Савицкий

В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четыре человека. Двое из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

ДТП произошло возле села Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района.

Легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 года рождения.

На месте происшествия работали спасатели и правоохранители.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (t.me/dsns_telegram)

Резонансные ДТП в Украине

На днях известный украинский актер Артур Логай попал в ДТП. Его мотоцикл подрезал легковой автомобиль.

11 октября возле Львова столкнулись пассажирский автобус, грузовик "Новой почты" и еще несколько легковых автомобилей. Погибли двое, пострадали десятки людей.

Также недавно в Польше возле границы с Украиной произошло ДТП, в котором погибли украинцы.

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