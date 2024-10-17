В Черниговской области произошло ДТП, в котором погибли дети
В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четыре человека. Двое из них - дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
ДТП произошло возле села Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района.
Легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 года рождения.
На месте происшествия работали спасатели и правоохранители.
Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (t.me/dsns_telegram)
Резонансные ДТП в Украине
На днях известный украинский актер Артур Логай попал в ДТП. Его мотоцикл подрезал легковой автомобиль.
11 октября возле Львова столкнулись пассажирский автобус, грузовик "Новой почты" и еще несколько легковых автомобилей. Погибли двое, пострадали десятки людей.
Также недавно в Польше возле границы с Украиной произошло ДТП, в котором погибли украинцы.
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