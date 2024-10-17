В Черниговской области произошло ДТП, в котором погибли дети

В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четыре человека. Двое из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

На месте происшествия работали спасатели и правоохранители.

Легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 года рождения.

Резонансные ДТП в Украине

На днях известный украинский актер Артур Логай попал в ДТП. Его мотоцикл подрезал легковой автомобиль.

11 октября возле Львова столкнулись пассажирский автобус, грузовик "Новой почты" и еще несколько легковых автомобилей. Погибли двое, пострадали десятки людей.

Также недавно в Польше возле границы с Украиной произошло ДТП, в котором погибли украинцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.